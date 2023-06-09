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Dünya
TRT Haber 09.06.2023 22:58

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson COVID-19 döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili olarak hakkında hazırlanan raporun ortaya çıkmasıyla milletvekilliğinden istifa etti. Johnson yazılı açıklamasında, "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlandığım için şaşkınlık ve dehşet içindeyim" dedi.

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Kararını koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma raporunun yayınlanmasından önce duyurdu.

Johnson yazılı açıklamasında istifaya zorlandığını öne sürdü ve bunun için soruşturma komitesini suçladı.

Yazılı açıklamasında "Bir avuç insan tarafından, iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadan ve bırakın daha geniş seçmen kitlesini, Muhafazakar Parti üyelerinin bile onayı olmadan görevden alınmaya zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

 "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlandım"

Johnson, "Anti-demokratik bir şekilde parlamentodan ayrılmaya zorlanabildiğim için şaşkınlık ve dehşet içindeyim." dedi.

Johnson, soruşturma komitesinin kendisini parlamentodan ‘atmak’ için aleyhindeki davaları kullanmaya kararlı olduğunu da iddia etti.

Brexit'in intikamını kendisinden almaya çalıştıklarını öne sürdü.

Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby
Boris Johnson veda etti: Hasta la Vista baby

Boris Johnson geçtiğimiz yıl temmuz ayında başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa getiren partiler

İngiltere Başbakanı Johnson, 2020 ve 2021 yıllarında COVID-19 kısıtlamaları sırasında uygulanan kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra hem lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından hem de muhalefet liderleri ve halk tarafından eleştirilmişti.

Johnson, "Partygate Skandalı" olarak adlandırılan bir soruşturmada kendi hükümetinin yürürlüğe koyduğu kısıtlama kurallarını açıkça ihlal ettiği ortaya çıktıktan sonra lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından "güven oylamasına" tabi tutulmuştu.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran 2022'de güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

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