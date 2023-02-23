Ulusal basında çıkan haberlere göre, İşçi Partisinin (LP) Senato adayı Amechi Awkunanaw, seçim kampanyasından dönüşünde silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı kişiler, senatör adayı ve yanındaki 5 kişiyi öldürerek cesetlerini araçlarıyla yaktı.

Enugu eyaleti LP vali adayı Chijioke Edeoga, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Parti üyelerimiz, İşçi Partisinin eyaletteki yükselişini tehdit olarak gören ve cumartesi günkü seçimi kaybetmekten korkan siyasi partiler tarafından suikast hedefi oluyor." dedi

Terör örgütleri ve silahlı çeteler

Ülkenin güneyinde İşçi Partisi kampanyaları ve siyasi faaliyetleri birkaç kez saldırıya uğradı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 25 Şubat'ta devlet başkanı ve 11 Mart'ta da vali seçimleri yapılacak.

Terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile silahlı çete üyeleri ülkede seçimler için güvenlik tehdidi oluşturuyor.