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Nijerya'da saldırı girişiminde bulunan çete üyeleri yakalandı
[Grafik: TRT Haber]
Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından hırsızlık ve silahlı saldırı girişiminde bulunan çete üyeleri yakalandı.
Ogun Eyaleti Emniyet Müdürü Valentine Ntomchukwu, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette konulan sokağa çıkma yasağının ardından artan suç oranları nedeniyle çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Ntomchukwu, operasyonlarda 142 çete üyesinin gözaltına alındığını ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
COVID-19 salgını nedeniyle Nijerya'da 13 kişi hayatını kaybetti.
Salgına karşı tedbir amaçlı başkent Abuja ile Lagos ve Ogun eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı nijerya hırsızlıkSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:30
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