Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ya ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.

Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.