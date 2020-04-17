Kimi evdeki bir gününü anlatıyor, kimi yemek tarifi veriyor, kimi ise evde nasıl spor yapılabileceğini gösteriyor.

Koronavirüs sebebiyle milyonlarca kişinin evde kaldığı bu dönemde tüm dünyada vlogger sayısında büyük artış yaşandı. Vloggerlar artık içeriklerini evde üretiyor. Bu durum “karantina vloggerlığı” denilen yeni bir akım başlattı.

Yıllardır sosyal medyadan uzak duran ABD'li yıldız Johnny Depp de akıma katıldı. Instagram’da hesap açtı. Karantina günlerini anlatmaya başladı. Kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı. Depp “evde kalın” çağrısı yaptı.

Videoların izlenme oranında büyük artış

Türkiye’de de karantina vloggerlığı yapan kişi sayısında ciddi artış var. Kimi evde eğlenceli vakit geçirebilmek için çektiği videoları paylaşıyor, kimi ise profesyonel olarak gelir elde etmek için bu işi yapıyor.

Karantina vloggerlığında genellikle insanların evde sıkılmadan yapabilecekleri aktiviteler hakkında bilgi veriliyor.

Koronavirüs salgını sebebi ile evde geçirilen vaktin artması, paylaşılan bu videoların izlenme oranında da büyük artışa sebep oldu.