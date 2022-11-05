Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da pazara düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletindeki pazara düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.
Guma Bölge Yetkilisi Mike Ubah, yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki pazara gelen Fulani kabilesi üyelerinin etrafa ateş açtıklarını belirtti.
Ubah, saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını anlatan Ubah, "Güvenlik güçleri zamanında gelmeseydi şu anda gördüğümüz ölü sayısı daha fazla olurdu." dedi.
Benue eyaletinde son olarak 18 Ekim'de eyalette hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesinden öldürülen 5 kişinin ardından Gbeji bölgesinde düzenlenen saldırıda 18 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Nijerya
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