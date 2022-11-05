İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Türkiye'ye ziyaretine günler kala Dışişleri Bakanı Tobias Billström, kamu yayın kuruluşu İsveç Radyosu'na YPG/PKK ile ilgili konuştu.

Billström, yeni hükümetin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ile arasına mesafe koyacağını söyledi.

İsveç'in NATO'ya başvuru sürecinde Türkiye ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

YPG/PYD'nin, Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan PKK arasında çok yakın bağlantılar olduğunu belirten Billström, YPG/PYD'ye destek verilmesi halinde, bunun ileriye dönük Türkiye-İsveç ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini aktardı.

Billström, "Türkiye ile ilişkilerimize zarar verenlerle ilgili bir şüphe ve sorun olduğunu düşünüyoruz. En önemli şey, İsveç'in NATO üyeliğidir" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Salı günü Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.