Kıbrıs’ta Türk köylerini yaktılar, yıktılar, katliam yaptılar. Kıbrıs Türklerine karşı, soykırım hareketi başlattılar.

Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılarda yüzlerce Kıbrıs Türkü şehit oldu. Bu kararların ardındaki isim ise Yunan Albay Yorgos Grivas idi...

Soykırımcı için müze

Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımcı albay Grivas ile ilgili skandal bir karara imza attı.

Grivas’ı anlatan bir müze kurulması için bütçe ayırdı. Müze yeri olarak ise EOKA’nın karargahlarından biri seçildi.

"Bu adım kabul edilemez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karara çok sert tepki gösterdi.

TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "bu adım kabul edilemez" dedi. Rumları sağduyulu davranmaya davet etti.

Ersin Tatar, Grivas’ın Yunanistan’da ve Kıbrıs Rum tarafında bile terörist olarak kabul edildiğine dikkati çekti.

KKTC lideri, "Bu utançtır, bu müze olamaz, olsa olsa, utanç abidesi olur. Bu müzede ne anlatacaklar, Kıbrıs Türklerini nasıl katlettiklerini mi, nasıl soykırım yaptıklarını mı?’’ diye konuştu.

Müze projesine tepkiler sert

Karar, Rum Meclisi’nde de tartışmalara yol açtı.

Ana muhalefet AKEL Partisi kararı skandal olarak değerlendirdi,,,

‘Utanç müzesi için mali kaynak sunuluyor’ açıklaması yaptı,,,

Güney Kıbrıs Rum yönetimi en son 29 Ekim’i de Kıbrıs’taki kayıp şahıslar günü ilan etmişti.