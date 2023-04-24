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Dünya
AA 24.04.2023 12:41

Nijerya'da menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e çıktı

Nijerya'da bu yıl menenjit salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya'da menenjit salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 118'e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 22 eyalette menenjit salgının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 1479 şüpheli menenjit vakası görüldüğü ve yapılan testlerin 235'inin pozitif çıktığı aktarıldı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalıktan en çok etkilenen yaş grubun, 5-14 yaşları olduğu ifade edildi.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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