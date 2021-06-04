Niger Eyalet Vali Yardımcısı Ahmed Ketso, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kaçırılan öğrencilerin aileleri ile irtibata geçilerek tam sayının tespit edildiğini belirtti.

Ketso, "Artık toplam 136 öğrencinin kaçırıldığını doğrulayabiliriz." ifadesini kullandı.

Medreseye silahlı saldırı

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Hükümet fidye ödenmeyeceğini açıklamıştı

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak çocukları serbest bırakılması karşılığına 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.