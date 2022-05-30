Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) yaptığı açıklamaya göre, maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti; başkent Abuja ile 9 eyalette virüs tespit edildi ve vaka sayısı 21'e yükseldi.

Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu duyuruldu.

Nijerya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle son ölüm 2019'da kaydedilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.