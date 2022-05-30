Fransa'nın Seine Nehri’ne yanlışlıkla girmiş, tatlı suda mahsur kalmıştı. Kurtarma operasyonu başarısız olunca, çok hasta olan katil balinanın yaşamına son verildi.

Sürüsünden ayrılan katil balina yolunu şaşırıp nehir yatağına girdiğinde tarih 16 Mayıs'tı.

Tatlı suda yaşam savaşı verdi. Yetkililer hayvanı strese sokmamak için bir süre sadece gözlemledi. Ancak 2 hafta nehirde dolaşan katil balina giderek zayıfladı ve hastalandı.

Kurtarma planı başarısız oldu

Hal böyle olunca, kurtarma operasyonuna karar verildi. Plana göre, katil balinayı nehir çıkışına yönlendirmek için bir drondan kendi sürüsüne ait sesler çıkarılacak, takip etmesi sağlanacaktı. Ancak, deneme başarısız oldu.

Katil balinanın sese karşı "kararsız" ve "tutarsız" tepkiler verdiği açıklandı. Bilim insanları, balinaya ait verileri gözden geçirdi. Hastalığın çok ilerlemiş olduğu ve bu nedenle çok acı çektiği belirlendi.

Uzman ekip, tek çözümün hayvanın acısını sona erdirmek için öldürülmesi olduğuna oy birliğiyle karar verdi.