Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya'da eski bir fabrikada yangın
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki eski bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Şehirde eğitim ve öğretime bugün ve yarın ara verildi.
Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki eski "Makedonija Tabak" fabrikasında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, sabah saatlerinde başlayan yangına müdahale eden 3 itfaiyecinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Eğitim ve öğretime ara
Kalkandelen Belediyesi yaptığı açıklamada, yoğun dumandan etkilenen şehirde eğitim ve öğretime bugün ve yarın ara verildiği bilgisi paylaşıldı.
Halka, hava temizlene kadar gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, dışarı çıkmak zorunda olanlara maske kullanmaları tavsiye edildi.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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