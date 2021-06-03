Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 81 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Mba, çok sayıda çete üyelerin yaralı olarak kaçtığını ifade etti. Mba, operasyonlarda çetelere ait 45 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

2 bin 504 çete üyesi yakalandı

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.