Fransa Başbakanlığına bağlı Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Stephane Bouillon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, kurulacak ajansın eylül ayında faaliyetlerine başlayacağını ve yaklaşık 60 kişinin açık kaynaklar üzerinde çalışacağını vurguladı.

Bu ajansın "devleti istikrarsızlaştırmak" için yurt dışı kaynaklı bilgi manipülasyonlarına karşı mücadele etmeyi hedeflediğini ifade eden Bouillon, yurt dışından Fransa'ya yönelik internet ortamında yapılan saldırıların tespit edileceğini söyledi.

Seçimlere müdahale girişimi

Bouillon, bu ajansta istihbarat çalışmasının söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Özellikle seçimlerde dikkatli olacaklarını ifade eden Bouillon, Fransa'nın gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını, daha önce ülkede veya ABD'de seçimlere müdahale girişimlerinin yaşandığını dile getirdi.