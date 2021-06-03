ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Moline kentinde cipi ile aşırı hız yapan sürücü, boş olan yolun emniyet şeridinde bekleyen otoyol devriye aracına çarptı.

Kaza sonrası takla atan araçtan çıkarılan sürücü Matthew Scherer'in, alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Kazada devriye aracında bulunan polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Scherer’in, alkollü, ehliyetsiz ve emniyet kemeri olmadan araç kullanmak da dahil olmak üzere birden fazla suçtan yargılanacağı açıklandı.

Kaza anı ise devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından kayıt altına alındı.