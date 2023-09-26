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Dünya
AA 26.09.2023 06:13

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı
[Fotograf: AA]

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin 23 eyaletinde son bir ayda 201 kolera vakası kaydedildi.

Ocak ayından bu yana ülkede 2 bin 860 kolera vakası görüldü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e çıktı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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