Ukrayna, Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'un öldürüldüğünü iddia etti

Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ukrayna özel kuvvetlerinin 22 Eylül'de Rusya'nın çıkarma gemisi "Minsk'e" ve Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına yönelik gerçekleştirdiği "özel operasyona" ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna güçlerinin "Minsk" çıkarma gemisini vurması sonucu 62 Rus askerin öldüğü ileri sürülen açıklamada, ayrıca "Rusya Federasyonu'nun Karadeniz Filosu karargahının vurulması sonucunda Karadeniz Filosu Komutanı dahil 34 subay öldürüldü, 105 asker yaralandı. Karargah binası onarılamayacak durumda." ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat Kuvvetlerinden 23 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın kontrolündeki Sivastopol kentinde Rus filosunun üst düzey personelinin katıldığı toplantı sırasında Karadeniz Filosu karargahının vurulduğu ve aralarında Rus filosunun üst düzey komutanlarının da bulunduğu onlarca ölü ve yaralının olduğu öne sürülmüştü.

Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov, bu göreve Ağustos 2022'de getirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da 22 Eylül'de Sivastopol'deki Rus Karadeniz Donanması'na yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejimi Sivastopol şehrine füze saldırısı yaptı. Saldırı püskürtülürken 5 füze, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı sonucunda Karadeniz Donanması'nın tarihi karargah binası hasar gördü." ifadelerini kullanmış, saldırının ardından bir Rus askerinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'u Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmişti.