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Dünya
İHA 26.09.2023 00:37

Guatemala'da Las Vacas Nehri’nde taşkın: 6 ölü, 13 kayıp

Guatemala'nın ülkeyle aynı isme sahip başkentinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu taşkında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de kayboldu.

Guatemala'da Las Vacas Nehri’nde taşkın: 6 ölü, 13 kayıp
[Fotograf: İHA]

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da etkili olan şiddetli yağış taşkına neden oldu.

Şiddetli yağış başkent Guatemala’daki Las Vacas Nehri'nde taşkına neden olurken, 6 ev sular altında kaldı.

Yetkililer, taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

İtfaiye teşkilatından Sergio Cabanas yaptığı açıklamada, "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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