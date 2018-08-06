Nijerya'da kolera salgını 11 can aldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nin (NCDC) Kano Koordinatörlerden Ubali Dawud Ebubekir, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Hanya Madaki, Halin Sarki ve Kunchi köylerinde son bir haftada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Eyalete bağlı 2 bölgede son 5 günde 100'den fazla vaka tespit edildiğini söyleyen Ebubekir, bölgelerde 47 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.

Ülkede son iki ayda 493 kolera vakası tespit edilmiş, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Kaynak: AA