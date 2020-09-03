Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan 12 çocuk kurtarıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda kaçırılan 12 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Haruna Mohammed, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Nkechi Odinye bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.
Mohammed, daha önce kaçırılan 12 çocuğun operasyonda kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.
Etiketler: nijerya çocuk kaçırmaSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 17:54
Son Haberler
- 19:13
- 18:56
- 18:43
- 18:38
- 18:27
Sıradaki Haber
Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırıları: 27 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz