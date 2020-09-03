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Zanzibarlı çocukların turnuvasında şampiyon Fenerbahçe oldu
[Fotoğraf: AA]
Umut Sensin Derneğinin Zanzibarlı çocuklar arasında düzenlediği üçlü turnuvada şampiyon Fenerbahçe oldu.
Afrika'da sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri yürüten Umut Sensin Derneği, Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları hediye ettiği çocuklarla derbi heyecanını Afrika'ya taşıdı.
Üç takıma ayrılan çocukların yaptığı turnuvada şampiyon Fenerbahçe oldu.
Dernek yetkilileri, yaklaşık 200 forma dağıttıklarını ve çocukların organizasyon boyunca mutluluklarının görülmeye değer olduğunu söyledi. Yetkililer, sporla ilgili çalışmalarının da kapsamının genişleyerek devam edeceğini belirtti.
Etiketler: Zanzibar Fenerbahçe futbol turnuvasıSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 17:46
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