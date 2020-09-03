Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 26 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 günde 26 artarak 3 bin 982'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 833 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 982'ye, vaka sayısının da 318 bin 319'a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının ise 293 bin 964'e ulaştığını açıkladı.
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