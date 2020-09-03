Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 833 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 982'ye, vaka sayısının da 318 bin 319'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının ise 293 bin 964'e ulaştığını açıkladı.