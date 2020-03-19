Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.
Etiketler: nijerya futbol maçları koronavirüs ertelemeSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:22
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