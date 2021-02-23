Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da etnik çatışma: 25 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında çatışma yaşandı, 25 kişi hayatını kaybetti.
Ebonyi Valisi David Umahi, eyaletin Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını açıkladı.
Umahi, çatışmalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Çatışmalarda 125 evin, bazı akaryakıt istasyonlarının yandığını anlatan Umahi, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.
Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.
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