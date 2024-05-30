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Dünya
AA 30.05.2024 06:08

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, silahlı çete üyelerinin, Maro pazarına saldırı düzenlediğini belirtti.

Caino, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Caino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.

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