Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 30.05.2024 05:13

İran'daki helikopter kazası: Sabotaj, elektronik harp bulgusu yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin incelemeler sürüyor. İran Genelkurmay Başkanlığı, helikopterde sabotaj veya elektronik harp bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ifade edildi.

İran'daki helikopter kazası: Sabotaj, elektronik harp bulgusu yok
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 19 Mayıs'ta düştü.

Reisi ve heyette bulunanların hayatını kaybettiği kaza aydınlatılmaya çalışıyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı...

Raporda, helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bir soruna rastlanmadığı belirtildi...
Kazadan 69 saniye öncesine kadar mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği kaydedildi.

Helikopter kazasında sabotaj olasılığına ilişkin de incelemeler yapıldı.
Helikopterin kalıntılarından alınan numuneler değerlendirildi.

"Sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı"

İran Genelkurmay Başkanlığı, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Raporda, helikopter havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğuna da işaret edildi.

Ancak dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:46
Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor
06:49
Çin: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz
06:42
Sahte ilanla 1 milyon TL'lik vurgun yapan 2 şüpheli tutuklandı
06:43
Dünyanın ilk diş büyütme ilacı insan denemelerine başlıyor
06:31
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların sıcak rekoru
06:28
Van'da kurtlar sürüye saldırdı: 74 koyun telef oldu
9 ile sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
9 ile sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Efes-2024 Tatbikatı'nda yerli ve milli damga
Efes-2024 Tatbikatı'nda yerli ve milli damga
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ