İran'daki helikopter kazası: Sabotaj, elektronik harp bulgusu yok

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 19 Mayıs'ta düştü.

Reisi ve heyette bulunanların hayatını kaybettiği kaza aydınlatılmaya çalışıyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı...

Raporda, helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bir soruna rastlanmadığı belirtildi...

Kazadan 69 saniye öncesine kadar mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği kaydedildi.

Helikopter kazasında sabotaj olasılığına ilişkin de incelemeler yapıldı.

Helikopterin kalıntılarından alınan numuneler değerlendirildi.

"Sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı"

İran Genelkurmay Başkanlığı, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Raporda, helikopter havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğuna da işaret edildi.

Ancak dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği vurgulandı.