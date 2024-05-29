Lassa ateşi bir haftada 14 kişide görüldü, biri hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada ülkenin Ondo, Edo ve Bauchi eyaletlerinde 14 kişide Lassa ateşi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bir haftada salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ülkede ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının 1015'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 180 kişinin salgından hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.