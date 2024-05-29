Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 22:41

BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa yönelik saldırılarını "rezalet" olarak değerlendirerek, söz konusu saldırılar için uluslararası soruşturma ve yaptırım talebinde bulundu.

BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti

BM raportörleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinli sivillerin barındığı kampa düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'taki kampa düzenlediği ve 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı, en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar "rezalet" olarak nitelendirildi ve "Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir uluslararası eylem" çağrısı yapıldı.

Refah'ın batısına 28 Mayıs'ta düzenlenen bir başka saldırıda ise 13'ü kadın 21 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerin pervasızca hedef alınması savaş hukukunun ağır bir ihlalini teşkil etmekte ve uluslararası eylem ve hesap verebilirliğe duyulan acil ihtiyacı acımasız bir şekilde hatırlatmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Refah'taki kampa yönelik saldırılarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması istendi ve uluslararası topluma İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbir uygulama çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sağlanmasına yönelik engellere ve kısıtlamalara son verilmesi talep edildi.

İsrail'e silah akışının derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu silahların "Filistinli sivilleri acımasızca öldürmek ve yaralamak için kullanıldığının" altı çizildi.

İsrailli liderlerin, bu saldırıların "hata" olduğunu iddia etmeleri durumunda bile uluslararası hukuki sorumluluk taşıdıkları vurgulanan açıklamada, "Buna hata demek, saldırıları yasal hale getirmeyecek, Refah'ta öldürülenleri geri getirmeyecek ya da hayatta kalanların acısını dindirmeyecek." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
İsrail’in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
22:57
Sahte basın kartı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
22:48
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
22:35
Adana'daki TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor
22:30
İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
22:27
İsrail, UNRWA'nın dokunulmazlık iptalini öngören yasa tasarısını onayladı
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ