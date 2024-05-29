BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti

BM raportörleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinli sivillerin barındığı kampa düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'taki kampa düzenlediği ve 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı, en az 46 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar "rezalet" olarak nitelendirildi ve "Gazze'de akan kanın durdurulması için kararlı bir uluslararası eylem" çağrısı yapıldı.

Refah'ın batısına 28 Mayıs'ta düzenlenen bir başka saldırıda ise 13'ü kadın 21 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar da dahil olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerlerin pervasızca hedef alınması savaş hukukunun ağır bir ihlalini teşkil etmekte ve uluslararası eylem ve hesap verebilirliğe duyulan acil ihtiyacı acımasız bir şekilde hatırlatmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Refah'taki kampa yönelik saldırılarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması istendi ve uluslararası topluma İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbir uygulama çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sağlanmasına yönelik engellere ve kısıtlamalara son verilmesi talep edildi.

İsrail'e silah akışının derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu silahların "Filistinli sivilleri acımasızca öldürmek ve yaralamak için kullanıldığının" altı çizildi.

İsrailli liderlerin, bu saldırıların "hata" olduğunu iddia etmeleri durumunda bile uluslararası hukuki sorumluluk taşıdıkları vurgulanan açıklamada, "Buna hata demek, saldırıları yasal hale getirmeyecek, Refah'ta öldürülenleri geri getirmeyecek ya da hayatta kalanların acısını dindirmeyecek." ifadesine yer verildi.