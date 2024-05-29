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Dünya
AA 29.05.2024 22:28

İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Yesh Gvul, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı.

İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Yesh Gvul, X hesabından yaptığı açıklamada, orduda hizmeti reddedenlerden biri olan Sophia Our'un sözlerine yer verdi.

Yesh Gvul, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu ve bunlardan biri olan üyeleri Sophia Our'un şu an hapiste tutulduğunu kaydetti.

Hapiste yazdığı konuşma metni Kudüs'te düzenlenen bir protesto eyleminde arkadaşı Ella Kidar tarafından okunan Sophia, konuşma metninde, "Ürdün ile deniz arasında yaşayan insanların çoğunluğu sessiz ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyor. Çevremizde gördüğümüz ve deneyimlediğimiz savaş ve insanlıktan çıkarma politikaları, her iki tarafta da büyük çoğunluğumuzun çıkarlarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Orduya katılmayı reddeden Sophia, "İnsanlıktan soyutlanmanın tam bir sessizlik içinde devam etmesini engelleyecekse, bedelini ödemeye ve hapishanede kalmaya devam etmeye hazırım. Hapishaneden bile söylemeliyim onlar (Filistinliler) insan!" diyerek, orduya katılmaktansa hapiste kalmayı tercih edeceğini ilan etti.

Siyasi bir hareket olarak 1982'de kurulan İsrailli STK Yesh Gvul, askeri hizmeti reddedenleri desteklemeyi ve Filistin topraklarının işgali ve tercihli savaşlara karşı kamuoyunu etkilemeyi hedefliyor.

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