Filistin'den, Refah Sınırı Kapısı'nın açılması için uluslararası topluma "İsrail'e baskı yapın" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 77. toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ramadan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ramadan, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olmaya devam ettiğini söylerken, insanların saldırılar nedeniyle birden fazla kez yerinden edildiğini belirtti.

"Günlük ihtiyaçlar için deniz suyu kullanılıyor"

Gazze'de elektrik ve temiz suya erişimin olmadığına değinen Ramadan, insanların günlük ihtiyaçları için deniz suyunu kullandığını söyledi.

Ramadan, "Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık klinikleri dahil sağlık hizmetlerine ait yapılarımızın yüzde 80'den fazlası tamamen veya kısmen yok edildi. 500'den fazla sağlık personeli İsrail tarafından hapse atıldı." dedi.

İsrail saldırılarında Gazze'de binlerce kişinin öldüğünü kaydeden Ramadan, burada insanlığa karşı bir suç işlendiğini vurguladı.

"Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. Gazze Şeridi'ndeki gıda ve tıbbi malzeme stokları hızla tükeniyor. Refah'ın açılacağına dair belirti var mı? Bu konuyla ilgili beklentiniz nedir?" sorusu üzerine Ramadan, "Refah Sınır Kapısı kapandığından bu yana İsraillilerin yakın zamanda bunun açılmasını istediğine dair bir belirti yok. Burası, Filistin-Mısır sınırı olmasına rağmen, yeniden açılması tamamen İsrail'in elinde. Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için uluslararası toplumun, özellikle de ABD'nin İsrail'e çok baskı yapmasını bekliyoruz. Kapının yeniden açılması için bu baskıyı yapmalılar." yanıtını verdi.

Ramadan, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasındaki ve saldırılarındaki nihai hedefin "Filistinlileri Gazze'den çıkarmak" olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda bulunuyor.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.