Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 22:03

Kolombiya, boğa güreşini yasaklıyor

Kolombiya'da tartışmalara neden olan boğa güreşinin yasaklamasını öngören yasa tasarısı Kongre'de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kolombiya, boğa güreşini yasaklıyor
[Fotograf: Reuters]

Ülkede on binlerce kişinin geçimini boğa güreşlerinden sağlaması nedeniyle tasarı tartışmaları beraberinde getirdi.

Boğa güreşinin yasaklamasını, boğaların sahiplendirilmesini, boğa güreşi arenalarının da rekreasyon, spor ve kültür alanı olarak kullanılmasını öngören tasarı, 2'ye karşı 93 oyla onaylandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Ölümlerin gösteri olmasından çıkmasını sağlayan herkese tebrikler. Hayvanların ölmesinden keyif alanlar sonunda insanların ölmesinden de keyif alacaktır. Tıpkı kitapları yakanların sonunda insanları yakacağı gibi." ifadelerine yer verdi.

Tasarı, Petro'nun onayının ardından 2027'de yürürlüğe girecek.

"Hayvan işkencesinin kültür olarak gösterilmesinden kurtulduk"

Tasarıyı destekleyen Temsilciler Meclisi Üyesi Juan Carlos Losada da "Başardık. 7 yıldan fazla süredir boğa güreşini yasaklamaya yönelik mücadelemizin ardından, yaşamı seven binlerce vatandaşımıza Kolombiya'nın hayvan işkencesinin kültür olarak gösterilmesinden kurtulduğunu duyurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, muhalifler ülkedeki tüm şehirlerinde bulunan arenaların dönüştürülmesi için gereken paranın nereden sağlanacağını sorguluyor.

Kongre önünde toplanan küçük bir grup da ellerinde taşıdıkları dövizlerde yasa tasarısına destek verirken teklifin kabul edilmesi Kongre'de büyük sevinçle karşılandı.

Kolombiya ve boğa güreşi

Boğa güreşini sonlandırmak aynı zamanda ülkenin bazı bölgelerinde bu gösteri etrafında şekillenen köklü geleneklere de son vermek anlamını geliyor.

Hükümetin gelirleri doğrudan veya dolaylı yoldan boğa güreşine bağlı olan kişiler için istihdam sağlaması isteniyor.

Ekvador, Fransa, Meksika, Peru, Portekiz, İspanya ve Venezuela'da devam eden boğa güreşleri, Brezilya, Şili, Arjantin, Uruguay ve Guatemala gibi bölgedeki diğer ülkelerde yasaklandı.

ETİKETLER
Kolombiya İspanya Guatemala
Sıradaki Haber
Jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'un suçlu olup olmadığı kararı için toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
İsrail’in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
22:57
Sahte basın kartı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
22:48
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
22:55
BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti
22:35
Adana'daki TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor
22:30
İsrail'de askere gitmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış yaşanıyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
EFES-2024'te milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ