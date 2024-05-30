İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan yüzlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü.

İsrail saldırılarına Fransa'dan da tepkiler yükseldi.

Başkent Paris'te yüzlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'e tepki gösterdi. "Katliamı durdur" sloganları attı.

Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Filistin’e destek gösterisine ise polis müdahale etti.

Üniversite bahçesindeki çadırları kaldıran polis, 16 öğrenciyi gözaltına aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde de gösteriler hız kesmiyor.

Üniversite kampüsünde yürüyüş düzenleyen öğrenciler, Refah'taki katliamı protesto etti.

Gösteride, üniversitenin İsrail ile iş birliği anlaşmasını derhal durdurması da istendi.