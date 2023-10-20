Nijerya'da difteri salgını yayılmaya devam ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-19 Ekim arasında difteri başkent Abuja'nın yanı sıra 20 eyaletin 137 bölgesinde yayılmaya devam etti.

Bu süre zarfında 15 bin 60 şüpheli difteri vaka kaydedildi ve yapılan testlerde 9 bin 478'sinin sonucu pozitif çıktı.

NCDC Direktörü Dr. İfedayo Adetifa, teyit edilen vakaların yüzde 71,5'nin 1-14 yaş arasında olduğunu, bebeklerin ise vakaların yüzde birinden daha azını oluşturduğunu belirtti.

Adetifa, salgının merkez üssü Kano eyaletinin 7 bin 747 ile en yüksek vaka sayısına sahip olduğunu, burayı 841 vaka ile Yobe eyaletinin izlediğini kaydetti.

Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, ülkenin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.