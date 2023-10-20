Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters, AA 20.10.2023 09:28

Paris polisinden Filistin destekçilerine şiddet

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek için kentin en önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Polis bir göstericinin kafasına basarak müdahale etti. 12 Ekim'den bu yana 827 kişiye para cezası kesildi, 43 kişi tutuklandı.

Paris polisinden Filistin destekçilerine şiddet

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için buluşanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Filistin kazanacak, Filistin galip gelecek" pankartları taşıdı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze'ye beyaz fosfor yağıyor", "Soykırımı durdurun" sloganları atan göstericileri meydandan tahliye etmeye çalıştı.

Polisin farklı gruplara böldüğü ve bir kısmını zorla ara sokağa yönlendirdiği bazı göstericilerle arasında arbede yaşandı, protestoculara biber gazıyla müdahale edildi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin müdahale sırasında ayağıyla göstericinin kafasına basması ve çevredekilerin tepkisi üzerine ayağını çekmesi yer alıyor.

Yağmura ve polis müdahalesine karşın göstericiler meydanı terk etmedi. Yerel mahkeme, Paris'teki gösteriye ilişkin yasağı kaldırdı.

Bunun üzerine gösteriye barışçıl şekilde devam eden katılımcılar, Filistin için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

12 Ekim'den bu yana Filistin'e destek gösterilerinde 827 kişiye para cezası kesildi , 43 kişi tutuklandı.

 

ETİKETLER
Fransa Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 93,36 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
İngiltere'de perakende satışlar eylülde geriledi
09:43
Nijerya'da difteri salgını yayılmaya devam ediyor
09:37
Arjantin ve Ekvador'da Filistin'e destek
09:37
Sivrihisarlılar "dünya mirası" tarihi Ulu Camii'de sabah namazında buluştu
09:26
Fosil yakıttan elektrik üretimi 5 yıldır düşüşte
09:22
351 maden sahasını ihale edilecek
İzmir'in Şirince köyü, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi
İzmir'in Şirince köyü, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi
FOTO FOKUS
"Öldürülürlerse" korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
"Öldürülürlerse" korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ