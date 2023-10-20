Paris polisinden Filistin destekçilerine şiddet

Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için buluşanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Filistin kazanacak, Filistin galip gelecek" pankartları taşıdı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride polis, "Hepimiz Filistinliyiz", "Gazze'ye beyaz fosfor yağıyor", "Soykırımı durdurun" sloganları atan göstericileri meydandan tahliye etmeye çalıştı.

Polisin farklı gruplara böldüğü ve bir kısmını zorla ara sokağa yönlendirdiği bazı göstericilerle arasında arbede yaşandı, protestoculara biber gazıyla müdahale edildi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin müdahale sırasında ayağıyla göstericinin kafasına basması ve çevredekilerin tepkisi üzerine ayağını çekmesi yer alıyor.

Yağmura ve polis müdahalesine karşın göstericiler meydanı terk etmedi. Yerel mahkeme, Paris'teki gösteriye ilişkin yasağı kaldırdı.

Bunun üzerine gösteriye barışçıl şekilde devam eden katılımcılar, Filistin için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

12 Ekim'den bu yana Filistin'e destek gösterilerinde 827 kişiye para cezası kesildi , 43 kişi tutuklandı.