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Dünya
AA 20.10.2023 09:34

Arjantin ve Ekvador'da Filistin'e destek

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Ekvador'daki Filistin Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Arjantin ve Ekvador'da Filistin'e destek

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Soykırım" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Ekvador'un başkenti Kito'daki İsrail Büyükelçiliği önüne yürüyen kalabalık grup, ABD bayrağını yaktı ve İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Kalabalık, "Özgür Filistin" ve "Emperyalizm evine dön" sloganları atarak, Filistin'e yönelik devam eden saldırıların durmasını istedi.

Ekvador Müslüman Toplumu Temsilcisi David Rodriguez, basına açıklamasında, Filistin'in yıllardır İsrail ve ABD'den büyük darbe aldığını söyledi.

Eyleme Ekvador Komünist Partisi (PCE) temsilcilerinin de destek verdiği öğrenildi.

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