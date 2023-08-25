Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2023 19:05

Nijerya'da difteri salgını 26 can aldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 26 kişi difteri salgınında yaşamını yitirdi.

Nijerya'da difteri salgını 26 can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette difteri salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Mohammed, ülkede şu ana kadar 180 difteri vakası kaydedildiğini ve 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Salgına yakalananların çoğunun aşı olmadıklarının saptandığı kaydedildi.

Bauchi eyaletinde difteri salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da ocak-temmuzda difteri nedeniyle 122 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Michigan'da şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle 5 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu
20:20
Fed Başkanı: Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazırız
20:34
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
19:34
Osmaniye'de orman yangını
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
Bosna Hersek'te fethin simgesi Kuşlat Camisi'nde cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
"İstanbul Kodluyor" projesi: Gençler geleceğin dijital becerileriyle donatılacak
"İstanbul Kodluyor" projesi: Gençler geleceğin dijital becerileriyle donatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ