Nijerya'da COVID-19 yasaklarını ihlal eden 2 bin 300 kişiye gözaltı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişi gözaltına alındı.
Lagos Eyaleti Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, son 1 ayda eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Gözaltına alınanların 2 bin 185'inin yargılandığını ifade eden Elkana, bu kişilere suçlarına göre 2 saat ila 6 ay kamu hizmeti ve 15 ila 350 dolar para cezası verildiğini söyledi.
Elkana, bu süre zarfında 2 bin 92 toplu taşıma aracı ile bin 535 motosikletin de trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle başkent Abuja yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletinde 5 hafta için ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 06.00 ile 20.00 arasında uygulanacak.
Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 558 COVID-19 vakası görülürken, 87 kişi hayatını kaybetti.
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