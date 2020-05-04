Lagos Eyaleti Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, son 1 ayda eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 310 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların 2 bin 185'inin yargılandığını ifade eden Elkana, bu kişilere suçlarına göre 2 saat ila 6 ay kamu hizmeti ve 15 ila 350 dolar para cezası verildiğini söyledi.

Elkana, bu süre zarfında 2 bin 92 toplu taşıma aracı ile bin 535 motosikletin de trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle başkent Abuja yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletinde 5 hafta için ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 06.00 ile 20.00 arasında uygulanacak.

Nijerya'da şimdiye kadar 2 bin 558 COVID-19 vakası görülürken, 87 kişi hayatını kaybetti.