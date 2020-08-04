Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, şimdiye kadar 287 bin 532 COVID-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 288 artarak 44 bin 129'a yükseldi.

Son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 296 oldu. İyileşen hasta sayısı da 20 bin 663'e ulaştı.

Afrika'da vaka sayısı artıyor

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 972 bini aştı, 20 bin 671 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da vaka sayısı 516 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 640 vaka ile Mısır, 44 bin 129 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.