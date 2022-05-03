Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü İbrahim Farinloye, 1 Mayıs'ta Ebute-Meta bölgesinde meydana gelen kazanın ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 10 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Farinloye, çalışmalarda enkazdan çıkarılan 24 yaralının tedavisinin de sürdüğünü ifade etti.

Halen enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı tahmin edilirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Nijerya'da inşaatta kalitesiz malzeme kullanımı ve bina bakımlarının yapılmaması zaman zaman bina çökmesine neden oluyor.

Lagos eyaletinde geçen yıl, inşaat halindeki 21 katlı binanın çökmesi sonucu 40’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.