Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, bu sabah saatlerinde kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 9'uncu kişi oldu.

29 Nisan'da çöken binadan 88 saatin ardından çıkarılan kadının uzun süre etrafındaki nesnelere vurarak kurtarma ekiplerine sinyal yolladığı ve ekiplerin dedektörlerle kadının yerini tespit etmeyi başardığı kaydedildi.

Kurtarma ekipleri halen enkazda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Binada bulunduğu bilinen 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle, aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Binanın tasarım ve inşasından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.