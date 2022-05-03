Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması
[Fotoğraf;Reuters]
ABD ile Ermenistan arasında nükleer iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı konuk eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, enerji güvenliği sektöründeki iş birliklerini artırmayı ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini isteğini söyledi.
Görüşme sonrası liderler, sivil nükleer iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma, Ermenistan'ın enerji arzını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Mirzoyan'ın Ermenistan'ın demokrasi ve hukuk düzeni inşasında kat ettiği ilerlemeyi ve komşuları ile olan ilişkilerini de değerlendirdiğini belirtti.
Etiketler: ABD Ermenistan
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