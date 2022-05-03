Bölge ülkeleri ile yeni dönem ilişkileri turizm sektörüne de yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ziyaretleri sonrası Arap turist sayısının artması bekleniyor.

Arap coğrafyasından Türkiye'ye talebin artması bekleniyor

Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte Arap coğrafyasından Türkiye'ye yönelik talebin artacağı belirtiliyor. Bu ay itibarıyla turizmde gözle görülür canlılık yaşanacağı ifade ediliyor.

Rus turistlerden de Türkiye'ye yoğun talep var.

Uluslararası ödeme sistemleri Visa ve Mastercard, Rus bankalarının verdiği kartları hizmet dışı bıraktı.

Rus turistler Türkiye'de, Rusya'nın ödeme sistemi olan MİR ile sorunsuz harcama yapabilecek.

Turizmde hedefin aşılması bekleniyor

Turizmde bu yılki hedef ise yüksek. 45 milyon turist 35 milyar dolar hedefinin bu yıl aşılması bekleniyor.