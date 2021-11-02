Nijerya'nın ticaret şehri Lagos'ta inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü

İşçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hala göçük altında olduğu tahmin ediliyor.

Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

[Fotoğraf: Reuters]

Binada 100 kişi bulunuyordu

Hayatını kaybedenlerin sayısının en az 16 olduğu, 9 kişinin ise sağ kurtarıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar binada en az 100 kişinin bulunduğunu belirtiyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.