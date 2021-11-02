Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da çöken 21 katlı binada can kaybı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Lagos kentinde 21 katlı bir binanın çökmesinin ardından can kaybı yükseliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bina enkazından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısının en az 16 olduğu öğrenildi.
Nijerya'nın ticaret şehri Lagos'ta inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü
İşçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hala göçük altında olduğu tahmin ediliyor.
Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: Reuters]
Binada 100 kişi bulunuyordu
Hayatını kaybedenlerin sayısının en az 16 olduğu, 9 kişinin ise sağ kurtarıldığı öğrenildi.
Yerel kaynaklar binada en az 100 kişinin bulunduğunu belirtiyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Nijerya
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