Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Kontongs Bello, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Benin şehrinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Bello, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 26 kadın ve çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda iki silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Bello, silahlı çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.