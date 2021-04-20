Avrupa'nın ilaç düzenleyici kurumu EMA, kan pıhtılaşmasının Johnson & Johnson aşısının "çok nadir" görülen yan etkileri arasına eklenmesi gerektiğini bildirdi.

Ancak ilgili açıklamada, aşının faydalarının risklerine ağır bastığı ifade edildi.

Avrupa İlaç Ajansı, tüm pıhtılaşma vakalarının, 60 yaşın altındaki yetişkinlerde ve AstraZeneca aşısında olduğu gibi özellikle beyin ve karın bölgesinde görüldüğünü duyurdu.

Daha önce ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından ortak yapılan açıklamada, söz konusu tek dozluk aşının uygulandığı 6 kadında pıhtılaşma oluşumunun incelendiği kaydedilmişti.