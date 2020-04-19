Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzeydoğudaki Yobe eyaletinde düzenlenen operasyonda en az 10 teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirten Enenche, ordu birliklerinde herhangi bir kayıp ya da yaralanmanın olmadığını vurguladı.

Enenche, bölge halkına da terör örgütleriyle mücadelede iş birliği çağrısı yaptı.

Terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.