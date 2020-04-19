Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da, koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 66 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artarak 3 bin 684'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının da bin 66 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.
Son Haberler
- 16:31
- 16:22
- 16:28
- 16:23
- 15:52
Sıradaki Haber
Libya'daki hükümet güçlerinden, havadan "Milislerden uzak durun" bildirisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz