COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 596 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 16 bin 60'a ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 850'lik artışla 120 bin 67'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 372 bin 967 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.