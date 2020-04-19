Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bini aştı
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 596 artarak 16 bin 60'a ulaştı.
COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık, son 24 saatte 596 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 16 bin 60'a ulaştığını bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 850'lik artışla 120 bin 67'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 372 bin 967 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.
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