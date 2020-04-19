Yeni tip koronavirüsle mücadelede (COVID-19) alınan kararlar sağlığı korumakla birlikte ülkeleri ekonomik açıdan zora soktu, farklı sektörler olumsuz etkilendi.

Salgın, dünya genelinde kahve üretiminin üçte ikisini elinde tutan Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Brezilya ve Peru'yu da olumsuz etkiledi.

Bu ülkelerde, işverenler tarlalarda geçirilen çalışma saatlerine kısıtlama getirdi. Toplu ulaşım araçları azaltıldığı için, işçiler daha zor koşullarda tarlalara gider oldu. Ayrıca salgın endişesiyle tarlalara gitmekten vazgeçen işçiler de var.

Çekirdek üretimi azalabilir

Kahve üreticileri, gelecek ay başlaması gereken hasat için yeterli işçi bulunamamasından endişe ediyor. İş gücü sorununun çözülememesi durumunda çekirdek üretiminin azalacağı ve talebin karşılanamayacağına dikkat çekiliyor.

Son verilere göre, Amerikan kahve rezervleri mart ayında neredeyse son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dünya genelinde ise, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine kapanan kahve düşkünlerinin stokları erittiği belirtiliyor.